شاهد.. ابن أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد والده

نشر ياسين السقا (نجل الفنان أحمد السقا)، عدة صور عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع والده ووالدته الإعلامية مها الصغير، ليحتفل بعيد ميلاد الوالد الذي يوافق غدًا الأحد 1 مارس.





وعلق ياسين السقا، على الصور موجهًا رسالة تهنئة إلى والده بمناسبة عيد ميلاده، قائلًا: « أسعد أعياد الميلاد لقدوتي ونموذجي المفضل، أفضل ممثل في عصرنا، العمود الفقري للعائلة إلى الأبد».





يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المشاهد المتبقية له منها في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

وكانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.







