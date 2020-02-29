الدوري الألماني.. دورتموند يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب فرايبورج





ويسعى فريق بوورسيا دورتموند بقيداة نجمه الجديد هالاند لمواصلة انتصاراته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على كامل فرصه في المنافسة على لقب البوندسليجا.





ويقدم بوروسيا دورتموند ننائج مميزة في الفترة الأخيرة بالدوري الألماني، حيث لم يتذوق مرارة الهزيمة سوى في لقاء واحد، آخر 9 مواجهات، كانت أمام باير ليفركوزن بنتيجة 4-3، بينما حقق الفوز في باقي المباريات.

في المقابل يطمح فريق فرايبوج في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستيفال للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

ويحتل بوورسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد فرايبورج في المركز التاسع بـ 33 نقطة.



يستضيف فريق بوورسيا دورتموند نظبره فرايبورج، اليوم، السبت، في تمام الرابعة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الالماني.