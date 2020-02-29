AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فحص 2500 مواطن في قافلة طبية علاجية بقرية غيط النصارى

السبت 29/فبراير/2020 - 12:30 م
فحص 2500 مواطن في
فحص 2500 مواطن في قافلة طبية علاجية بقرية غيط النصارى
Advertisements
زينب الزغبي

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار تنفيذ القوافل الطبية العلاجية بقرى المحافظة والتى تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


وصرح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، بأنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢٥٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية العلاجية التى تم تنفيذها يومى الأربعاء والخميس الماضيين بقرية غيط النصارى التابعة لمركز دمياط.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن هذه القافلة تضمنت عيادات متنقلة بجميع التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

مشيرًا إلى أنه تم أيضًا تحويل عدد 83 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 16 حالة.
فحص 2500 مواطن في قافلة طبية علاجية بقرية غيط النصارى
فحص 2500 مواطن في قافلة طبية علاجية بقرية غيط النصارى
فحص 2500 مواطن في قافلة طبية علاجية بقرية غيط النصارى
فحص 2500 مواطن في قافلة طبية علاجية بقرية غيط النصارى
فحص 2500 مواطن في قافلة طبية علاجية بقرية غيط النصارى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة الفيوم تعلن مواعيد وأماكن القوافل الطبية المجانية خلال يناير

قوافل طبية أسبوعية بالقرى والكشف على آلاف الحالات في دمياط

مجانا.. فحص 2900 مواطن وتحويل 86 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات بدمياط

توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢٩٠٠ مواطن بقرية طبل بدمياط

ترشيحاتنا

متى يعود محمود كهربا للمشاركة مع الأهلي؟

ماذا يحدث للميت عند صلاة مائة رجل في الجنازة؟ مكافأة ربانية لا تتوقعها

أنباء عن وفاة أبو مازن والرئاسة الفلسطينية تكشف الحقيقة

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

التلفزيون الإيراني: 295 مصابا و9 وفيات بـ كورونا خلال 24 ساعة

دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على غيابات صن داونز أمام الأهلي

AdvertisementS

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

كورونا خرج عن السيطرة.. وفاة نائب جديد في البرلمان الإيراني بالفيروس

أنباء عن وفاة أبو مازن والرئاسة الفلسطينية تكشف الحقيقة

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. وصلاة الجنازة اليوم في مسجد الحمد بالتجمع الخامس

التلفزيون الإيراني: 295 مصابا و9 وفيات بـ كورونا خلال 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة تامر حسنى ورانيا يوسف الأبرز.. أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير فى فبراير

بملابس كاجوال.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان مخملى.. أحلام تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير