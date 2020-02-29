فحص 2500 مواطن في قافلة طبية علاجية بقرية غيط النصارى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار تنفيذ القوافل الطبية العلاجية بقرى المحافظة والتى تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وصرح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، بأنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢٥٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية العلاجية التى تم تنفيذها يومى الأربعاء والخميس الماضيين بقرية غيط النصارى التابعة لمركز دمياط.





وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن هذه القافلة تضمنت عيادات متنقلة بجميع التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.





مشيرًا إلى أنه تم أيضًا تحويل عدد 83 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 16 حالة.