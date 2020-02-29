وزارة البيئة ومبادرة «هنجملها» تنفذان حملة تشجير بقنا لنشر الوعي البيئي

نفذ جهاز شئون البيئة بقنا بالتعاون مع مبادرة (هنجملها) حملة تشجير تشجير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بفرع جامعة الأزهر بقنا، تضمنت زراعة 150 شجرة زيتون ورمان، إلى جانب عقد ندوة حول فوائد التشجير والحفاظ على البيئة، وذلك في إطار مبادرة (اتحضر للأخضر) لنشر الوعي البيئي التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وضمن توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الأنشطة البيئية لمواجهة مصادر التلوث ورفع الوعي البيئي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.





وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد - في بيان اليوم /السبت/ - على أهمية مشاركة المجتمع المدني والشباب في مواجهة مشكلات البيئة، مؤكدة دعمها للمبادرات المجتمعية في مجال البيئة وتنمية قدرات الشباب في العمل التطوعي.





وتناولت الندوة دور الأديان السماوية في الحفاظ على البيئة وزراعة الأشجار والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وكيفية إنتاج أشجار مثمرة من خلال بذور الفواكه، كما تم عرض أهداف مبادرة (هنجملها) ومنها مواجهة آثار الاحتباس الحراري والحد من مخاطره، والعائد الاقتصادي على الفرد والمجتمع، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.





وفي سياق متصل، نفذ جهاز شئون البيئة بالفيوم عددا من الندوات البيئية بمدارس المحافظة؛ لرفع الوعي البيئي لدى الأطفال، في إطار توجيهات وزيرة البيئة بتكثيف الأنشطة التوعوية لكافة الفئات وخاصة النشء لإعداد جيل من حراس البيئة.





كما تم تنفيذ ندوة لـ45 طالبا وطالبة بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية حول البيئة وملوثاتها وأهمية حماية المجتمع بتعديل السلوكيات البيئية، والحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية.



