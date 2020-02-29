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أخبار البلد

خوف ومنع ووقاية.. كورونا القاتل في صمت.. متابعة لحظة بلحظة

السبت 29/فبراير/2020 - 01:13 م
العالم يواجه كورونا
العالم يواجه كورونا
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صدى البلد
لا يزال الخوف يدب في قلوب الجميع، ويتضح جيدا في قرارات دول العالم، لمواجهة الخطر الذي أصاب الجميع بالفزع، فيروس كورونا المستجد، أو المعروف علميا باسم "كوفيد-19"، من منع سفر، وإلغاء رحلات، وصولا إلى إلغاء صلاة الجمعة والتجمعات كما حدث في إيران. 

نرصد في "صدى البلد" أبرز الإجراءات التي اتبعتها الوزارات وبعض دول العالم، بالإضافة إلى بعض الإرشادات الهامة للوقاية من فيروس كورونا القاتل. 


انتشرت العديد من التخوفات حول انتشار فيروس الكورونا فى الوقت الحالى، خاصة على الأطفال بما أن لديهم المناعة الأضعف، وهو ما يتطرق إلى الكثير من التساؤلات حول تعقيم المنزل من الأوبئة وفيروس كورونا، وذلك في حال وجود أطفال وحيوانات أليفة داخل المنزل.



قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مواجهة فيروس كورونا منوط بها الطب الوقائي، ويجب توحيد الجهود بحيث لا يتحدث أحد في هذا الشأن غير الإدارة المركزية للطب الوقائي، أو المتحدث باسم وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه جرى اجتماع باللجنة مع مساعد وزيرة الصحة لشئون الطب الوقائي، لبحث استعدادات الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



نشرت وسائل الإعلام الدولية العديد من التقارير والدراسات حول إصابة العديد من الأشخاص بفيروس كورونا الغامض وحذرت من تحوله لوباء يقضي على البشرية كلها.



على الرغم من مواصلة فيروس كورونا انتشاره في العديد من دول العالم، وسط إجراءات احترازية مشددة، وتحذيرات منظمة الصحة العالمية من احتمالية تحوله إلى وباء عالمي، لا يزال الأمل معقودا على عدد من اللقاحات التي يمكن أن تستخدم كعلاج لفيروس كورونا أو "كوفيد 19" ومن بينها:


قال الدكتور عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن فيروس كورونا يمكن أن ينقل من الإنسان إلى الحيوان، بالرغم من انتقاله في الأساس من الحيوان إلى الإنسان، لكونه مرضا فيروسيا ينقل إلى أي كائن حي عبر الجهاز التنفسي أو عبر الرذاذ أو اللمس.



كشف الدكتور عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الشخص المتعافى منه مرة أخرى، حيث لم يثبت بعد أن شفاء المريض منه يمنحه مناعة ضد الإصابة به مجددا.


انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" التاجي القاتل أصبح خطرا يهدد كل دول العالم، خاصة بعد تزايد عدد المصابين بالفيروس على 70 ألف شخص، وتأخر ظهور الأعراض لفترة تزيد على 10 أيام، أي أن الشخص قد يكون حاملا للمرض وينقله لآخر دون معرفته.


أثار فيروس كورونا المستجد حالةً من الرعب والفزع حول العالم، بعد أن اجتاح ما يقرب من 30 بلدًا ومنطقة في قارات مختلفة، وزاد فزع المصريين بعد الإعلان عن أول حالة في مصر.

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