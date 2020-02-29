قافلة الأزهر بالواحات توقع 1774 كشفا وتجري 21 عملية جراحية

شهدت قافلة الأزهر الشريف الطبية ، الموفدة إلى مستشفى الواحات البحرية ، فى بداية عملها اليوم السبت، إقبالًا شديدًا من الأهالى للاستفادة من خدماتها المجانية، التى تنوعت بين كشوف طبية فى مختلف التخصصات، بلغ عددها 1774 كشفًا، وإجراء 21 عملية في تخصصات جراحة المناظير، وجراحة الأطفال، والنساء، والرمد، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة.





وتضم القافلة نخبة من أساتذة طب الأزهر في العديد من التخصصات، تشمل "المخ والأعصاب، العظام، الباطنة، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، التخدير، الجراحة، الجلدية، الأسنان، المسالك البولية، جراحة الأطفال، جراحة العيون، أمراض النساء"، على أن يستمر عملها حتى السابع من مارس 2020 .





وتعد هذه القافلة هي الثامنة التي يرسلها الأزهر الشريف إلى منطقة الواحات البحرية، بالإضافة إلى العديد من القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر في مناطق: بئر العبد بشمال سيناء، و"رأس سدر- سانت كاترين – الطور" بجنوب سيناء، والنوبة بأسوان، وحلايب وشلاتين، وسوهاج، وقنا، والأقصر، بالإضافة إلى إرسال العديد من القوافل خارج مصر مثل قافلة جمهورية تشاد وقافلة بوركينا فاسو.





وتأتي هذه القوافل فى إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الطبية والإنسانية لهذه المناطق؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وانطلاقًا من الدَّور الإنسانى والاجتماعى الذى يضطلع به الأزهرُ الشريف، والذى يُعَدّ مُكَمِّلًا لدوره الدعوى والتعليمى.







