15 دقيقة.. صن داونز يخترق دفاع الأهلي ويهدد مرمى الشناوي مرتين

انتهت 15 دقيقة من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب افريقي بالتعادل السلبي في اللقاء المقام حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.





بدأ صن داونز المباراة بشكل منظم وهجومي، في محاولات كشفت عن أنيابهم، ليشكلوا هجومًا مبكرًا على مرمى الفريق الأحمر.





ودخل الفريقان في المباراة بشكل سريع، حيث شن صن داونز أول هجمة خطيرة على شباك الأهلي في أول دقيقة وهدد مرمى أحمد الشناوي ولكن دون تسجيل أهداف، ورد عليه الأهلي بهجمة منظمة وانتهت بلمسة يد داخل منطقة الجزاء على حسين الشحات لصالح صن داونز.





وأحكم صن داونز الجنوب أفريقي غلق دفاعاته بشكل قوي، وحاول الأهلي فك الدفاعات من الأطراف بتمرير الكرات إلى أجاي الذي يخترق من الجبهة اليسرى التي يمتكلها علي معلول لاعب الأهلي.





وسقط حارس مرمى صن داونز بعد تدخل عنيف مع مروان محسن مهاجم الأهلي بعد أن مرر علي معلول ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء وتوقفت المباراة دقائق لعلاج حارس مرمى الفريق الجنوب افريقي.





وحاول حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب إفريقي أن يهدر الوقت ولكن تدخل الحكم ووجه له تحذيرا قويا واستمر اللعب بشكل طبيعي.





واستمر الأهلي في محاولاته للوصول إلى مرمى صن داونز من الأطراف، حيث مرر أحمد فتحي كرة عرضية الى مروان محسن الذي سددها برأسية قوية لكن يتصدى لها حارس مرمى الفريق الجنوب افريقي في الدقيقة 9 من عمر المباراة.





وضرب هجوم صن داونز خط ظهر الأهلي للمرة الثانية بكرة رائعة من خلف المدافعين، ولكن تدخل ياسر ابراهيم في التوقيت المناسب وقطع الكرة من أمام مهاجم صن داونز من داخل منطقة جزاء الاهلي في الدقيقة 11 من عمر المباراة.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمود متولي، أحمد فتحي. خط الوسط: جونيور أجايي، عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات. خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل صن داونز كلا من: في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو خط الدفاع:موسى ليبوسا - ريكاردو ناسيمينتو - أرينديسي - مودجيكا ماديشا خط الوسط: جالي - كيكانا - زواني - مابوي - سيرينو خط الهجوم: فيلاكازي