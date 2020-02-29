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أخبار العالم

مباحثات هاتفية بين بوتين وروحاني حول إدلب

السبت 29/فبراير/2020 - 07:17 م
فلاديمير بوتين وحسن
فلاديمير بوتين وحسن روحاني
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث تطورات الوضع في إدلب مع نظيره الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي بينهما اليوم السبت.

وأضاف الكرملين، أن بوتين وروحاني أكدا ضرورة التنفيذ الشامل لاتفاقات أستانا.



وكان روحاني قد بحث في وقت سابق من اليوم مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في إدلب، وأكد أن "التصعيد في المحافظة لن يكون لصالح أي دولة"، مشيرا إلى أن "حل الأزمة في إدلب يكون عبر الحوار السياسي ولا ينبغي إضعاف عملية أستانا".

وتأتي مكالمة بوتين وروحاني بعد إعلان تركيا الخميس عن مقتل 33 من جنودها بغارة جوية سورية في محافظة إدلب.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إن ضربات بلاده العسكرية أدت إلى مقتل أكثر من 2000 جندي سوري، خلال المعارك، الأمر الذي لم يؤكده مصدر آخر غيره.

 وأضاف خلال كلمة له في العاصمة أنقرة  أن قواته دمرت 300 آلية عسكرية سورية، فضلا عن مخازن أسلحة كيماوية ومنشآت عسكرية. وأكد أردوغان أنه سيزيد الضغط على القوات السورية، التي توعدها بدفعها ثمن قتل الجنود الأتراك في إدلب.
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