فايلر يكشف موقف رمضان صبحي من لقاء العودة أمام صن داونز

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن موقف رمضان صبحي من مواجهة الإياب يوم 7 مارس المقبل في بريتوريا.





وصرّح فايلر خلال المؤتمر الصحفي بعد الانتصار على صن داونز: "رمضان صبحي خارج مباراة الإياب".





وكان فايلر صرّح في المؤتمر الذي يسبق اللقاء، أن "موعد عودة رمضان صبحي من الإصابة غير معلوم".





ويبتعد رمضان صبحي عن الأهلي منذ ديسمبر الماضي بسبب إصابة في العضلة الخلفية.



