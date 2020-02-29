في حفل زفاف نهلة مدحت شلبي.. شاهد روبي في وصلة رقص مع تامر حسني.. وظهور حسن شاكوش

تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، مقطع فيديو قصير، ظهرت فيه الفنانة روبي، مع الفنان تامر حسني، خلال حفل زفاف نهلة مدحت شلبي (ابنة الفنانة شيرين وجدي)، الذي أقيم أمس الجمعة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وظهرت روبي في الفيديو ترقص على نغمات أغنية «كل اللي فات» لـ تامر حسني، الذي قام بالتفاعل معها ومع الحضور على نغمات الأغنية طوال فقرات الحفل.
أشعلت الفنانة روبي حفل زفاف ابنة المطربة شيرين وجدي ومدحت شلبي على عمر حسنى، فى حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، فى حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الإعلام.
وحرصت روبي على الرقص والغناء على أنغام أغنيتها الشهيرة "بداري كده" التي تفاعل معها الحضور.
كما شارك الفنان تامر حسنى في إحياء الفرح الذى شهد غناء نجم المهرجانات حسن شاكوش بالرغم من قرار إيقافه عن الغناء.
وحرصت المطربة شيرين وجدي، على أداء أغنيتها الشهيرة "لو بينا إيه".