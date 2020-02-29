في حفل زفاف نهلة مدحت شلبي.. شاهد روبي في وصلة رقص مع تامر حسني.. وظهور حسن شاكوش

أشعلت الفنانة روبي حفل زفاف ابنة المطربة شيرين وجدي ومدحت شلبي على عمر حسنى، فى حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، فى حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الإعلام.





وحرصت روبي على الرقص والغناء على أنغام أغنيتها الشهيرة "بداري كده" التي تفاعل معها الحضور.





كما شارك الفنان تامر حسنى في إحياء الفرح الذى شهد غناء نجم المهرجانات حسن شاكوش بالرغم من قرار إيقافه عن الغناء.





وحرصت المطربة شيرين وجدي، على أداء أغنيتها الشهيرة "لو بينا إيه".