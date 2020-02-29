كفر الشيخ تحصد المركز الثاني في ملتقى اتحادات الجامعات بالإسكندرية.. صور

حققت جامعة كفر الشيخ المركز الثاني، في ملتقى اتحادات الجامعات، الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، تحت شعار "طاقات طلابية للمستقبل"، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.





ويهدف الملتقى إلى توطيد العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الطلابية، كونها التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم، وتشجع الشباب علي المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، واستنباط المشروعات والبرامج التي يرغب الطلاب في إدراجها ضمن خطط الوزارة، بالإضافة إلى دمج شباب الجامعات المصرية مع الشباب الأفارقة الدارسين بالجامعات المصرية .





وتضمنت فعاليات الملتقى عروض تقديمية للجامعات لتسليط الضوء علي ثقافة المحافظات المصرية للتأكيد علي ثراء وتنوع المكون الثقافي للمصريين كجزء لا ينفصل عن الهوية المصرية من خلال عروض فنية، التعريف بالمكون الجغرافي والثقافي والتاريخي، التراث الشعبي والمشغولات اليدوية والأطعمة الشعبية.





فيما عبر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته بالفوز مؤكدًا أن استراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم في شتى المجالات للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة.



