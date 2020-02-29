مدرب الزمالك السابق: الأهلي قادر على الصعود من قلب جنوب إفريقيا





وانتهت أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.





وقال محمد حلمي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":"الأهلي لم يكن مقنعا في الشوط الأول كان مستحوذا على الكرة فقط ولم يكن إيجابيا على المرمى بأي صورة من الصور بل بالعكس الفريق الجنوب إفريقي كان أخطر وكان الأقرب للتسجيل من الأهلي".





وأضاف المدير الفني السابق لنادي الزمالك: "أخشى على الأهلي من مواجهة صن داونز في أرضه خصوصا وأن المباراة ستكون في الساعة الثالثة عصرا وهذا التوقيت لا يعتاد الفريق الأحمر اللعب فيه ولكن إذا إقتربت خطوط الأهلي من بعضها البعض ولعبو كوحدة واحدة فسوف يعبر اللقاء ويصعد للدور نصف النهائي والأهلي قادر على الصعود من قلب جنوب إفريقيا".

وجه الكابتن محمد حلمي لاعب نادي الزمالك والمدير الفني السابق للنادي التهنئة لجمهور الأهلي والجهاز الفني للفريق الأحمر بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.