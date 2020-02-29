صفعة لـ أردوغان.. الجيش الليبي يسقط 6 طائرات مسيرة تركية

أعلن الجيش الليبي أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية، وذلك في صفعة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قرر إرسال قوات إلى ليبيا، وذلك بعد توقيع اتفاق مع فايز السراج رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في نوفمبر الماضي.





وقال اللواء المبروك الغزوي آمر غرفة عمليات الكرامة بالقوات المسلحة العربية الليبية، مساء أمس الجمعة، إن وحدات الدفاع الجوي، تمكنت من إسقاط 6 طائرات مُسيرة تركية.





وذكر الغزوي في بيان له، نشره الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية : "إن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية حاولت من خلالها العصابات الإرهابية شن عملية جوية كبيرة ضد قواتنا”، مؤكدًا استهداف المزيد من الأهداف المدنية.









وتابع أنه لازالت عمليات الاستطلاع الراداري مستمرة لاقتناص ما يسير من طائرات معادية، وأن هذا ما يؤكد السيادة الجوية للقوات المسلحة العربية الليبية .





وتجددت المعارك، أمس الجمعة، بين القوات المسلحة وميليشيات حكومة الوفاق المدعومة بالمرتزقة وبجنود أتراك، وذلك في طرابلس، حيث تعرض مطار معيتيقة لقصف ما أدى إلى تعليق الملاحة به مجددًا.





وأعلن الجيش الليبي، في وقت سابق اليوم السبت، مقتل 7 مرتزقة سوريين وأسر آخر وتدمير 3 آليات للميليشيات في عين زارة جنوب طرابلس.





وفي الوقت ذاته، ذكر موقع "قناة ليبيا" أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة جنوب غرب العاصمة، وذلك لصد محاولات المليشيات والمرتزقة استغلالها لتنفيذ هجمات ضد تمركزات قوات الجيش.





وأعلنت الكتيبة 166 مشاة التابعة للقوات المسلحة سيطرتها على مواقع جديدة بمحور الهيرة، الرابط بين مدينة غريان ومنطقة العزيزية.





كما أعلنت الكتيبة أن وحدات الجيش أحرزت تقدمات في كافة المحاور بعد أن اخترقت المليشيات والمرتزقة الهدنة، مبينة أن السيطرة الكاملة على منطقة العزيزية من قبل الوحدات العسكرية باتت قريبة.





وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا حيث أرسلت أنقرة جنودا لدعم حكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس، متحدّثًا للمرة الأولى عن خسائر في هذا البلد.









وأرسلت تركيا في الأسابيع الأخيرة جنودًا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وذلك في مواجهة الجيش الليبي الذي يترأسه المشير خليفة حفتر.