AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مي عمر تحصد جائزة الإبداع الفني بـ الكاثوليكي

السبت 29/فبراير/2020 - 11:10 م
مى عمر
مى عمر
Advertisements
سعيد فراج
منح مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما المصرية جائزة الإبداع الفني للنجمة مى عمر، وذلك فى حفل افتتاح الدورة الـ 68 والذى أقيم بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف تقديرا لمشواره الفنى وعطائه السينمائي.


وقدمت مى عمر فى السنوات القليلة الماضية العديد من الأدوار الفنية البارزة والمتنوعة فى السينما والدراما، كان آخرها مسلسل "ولد الغلابة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضي 2019 وقدمت فيه دور البطولة أمام أحمد السقا وحظيت بإشادات واسعة من الجمهور.


وفى سياق متصل تخوض مى عمر السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال حيث تعكف مى على تصويره فى الوقت الحالي تظهر بدور مختلف تماما من ناحية الشكل والمضمون بما يتناسب مع الفترة الزمنية التى تدور فيها أحداث العمل حيث يعد المسلسل من أقوى المسلسلات المنتظره في السباق الرمضاني.

"الفتوة" يشارك في بطولته ، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلوفر أبيض.. مي عمر تتألق بإطلالة أنيقة تبرز جمال أنوثتها

إدوارد يزور ياسر جلال في كواليس تصوير الفتوة

يا بخت محمد بيكي.. الجمهور يفاجئ مي عمر

مي عمر تشعل إنستجرام بصورة جديدة

إدوارد يحيى الذكرى الثالثة لوفاة والدته

برسالة رومانسية.. إدوارد يهنئ زوجته بعيد ميلادها

ترشيحاتنا

بشرى سارة عن كورونا .. متى يتوقف انتشار الفيروس

سقوط مدوٍ.. واتفورد يواصل إحراج ليفربول بالهدف الثالث.. فيديو

في حفل زفاف نهلة مدحت شلبي.. شاهد روبي في وصلة رقص مع تامر حسني.. وظهور حسن شاكوش

الانسحاب خلال 14 شهرا.. أمريكا وطالبان توقعان اتفاقا تاريخيا

بعد التقدم بسداسية .. إلغاء مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم إثر هتافات مسيئة

ثالث أسوأ لاعب.. تقييم محمد صلاح الحاضر الغائب أمام واتفورد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر