AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: أسئلة امتحانات أولى ثانوي في مارس من منهج "التيرم الثاني"

الأحد 01/مارس/2020 - 01:51 ص
الطلاب اثناء الامتحانات
الطلاب اثناء الامتحانات
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الاختبارات التدريبية الإلكترونية المقرر عقدها في شهر مارس لطلاب الصف الاول الثانوي ، ستكون أسئلتها فيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني هذا العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الاختبارات التدريبية سيتم عقدها للطلاب بنظام الكتاب المفتوح ، بحيث يمكن لطلاب اولى ثانوي دخول الامتحان بالكتاب المدرسي .

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن أسئلة امتحانات مارس التدريبية التي سيخضع لها طلاب اولى ثانوي ، سوف تستهدف قياس مهارات التفكير العليا لتحسين أدائهم في اختبارات نهاية العام الدراسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات مارس التدريبية الالكترونية ، تهدف إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات مارس التدريبية الالكترونية من 22 مارس 2020 حتى 2 أبريل 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل أدائه غدا.. مواصفات امتحان اللغة العربية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

35 سؤالا.. طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي يمتحنون اللغة العربية اليوم

طلاب 2 ثانوي يدخلون اللجان استعدادا لبدء أول امتحان إلكتروني في 2020

منع اصطحاب الموبايل والكتب الخارجية داخل لجان امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية

وزير التعليم لـ صدى البلد: 488 ألف طالب في 2 ثانوي امتحنوا إلكترونيا اليوم دون أعطال

طلاب 2 ثانوي يدخلون اللجان لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا إلكترونيا

ترشيحاتنا

بعد وفاة أول حالة.. أمريكا تحقق في كارثة بشأن فيروس كورونا

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

شاهد.. أول رد فعل من مؤمن زكريا على دعم الجماهير في مباراة الأهلي أمام صن داونز

سقوط مدوٍ.. واتفورد يواصل إحراج ليفربول بالهدف الثالث.. فيديو

الحبس 4 سنوات لمتهم بدهس 10 أشخاص في شارع طلعت حرب

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 1 /3 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر