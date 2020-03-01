ارتفاع مخيف لأعداد وفيات وإصابات كورونا في الصين

أعلنت الصين اليوم الأحد، حصيلة ارتفاع أعداد وفيات وإصابات فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وبحسب "سكاي نيوز"، ارتفع عدد وفيات كورونا بواقع 35 حالة وفاة جديد، وتسجيل 537 إصابة جديدة.





وقالت السلطات الصينية، إن مجموع وفيات كورونا بلغ 2870 شخصا، فيما اقترب عدد المصابين من 80 ألف شخص,





إلى ذلك، أعلنت الإكوادور في أمريكا اللاتينية، يوم السبت، أول إصابة لديها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وأضافت أن الحالة لمواطنة عادت مؤخرا من إسبانيا.





وقالت كاتالينا اندرامونيو، وزيرة الصحة إن المرأة لم تظهر عليها أي أعراض لدى عودتها من إسبانيا في 14 فبراير الماضي.



