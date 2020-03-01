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أخبار العالم

من يواجه ترامب.. المنافسة تشتعل بين الديمقراطيين بفوز بايدن في ساوث كارولينا

الأحد 01/مارس/2020 - 04:41 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
اشتعل السباق الانتخابي للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز جو بايدن بانتخابات ولاية ساوث كارولينا.

وبحسب موقع "فوكس" الأمريكي، أشارت النتائج إلى فوز نائب الرئيس السابق، بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ساوث كارولينا، متفوقا على كل من السناتور بيرني ساندرز والناشط الملياردير توم شتاير.

ويعد هذا الفوز انتصارا حاسما لبايدن، الذي يمتلك قاعدة انتخابية قوية بين السود الأكبر سنا، وكان ينظر إلى الولاية باعتبارها جدار الحماية لحملته الانتخابية، بعد هزيمتين مخيبتين في أبوا ونيو هامبشاير.

وأضاف الموقع أن هامش النجاح الكبير الذي حققه بايدن يضعه في موقف قوي يوم الثلاثاء الكبير المقبل.

يمكن أن يترجم الفوز يوم السبت إلى عروض قوية مماثلة لبايدن في العديد من الولايات الجنوبية الأخرى، بما في ذلك ألاباما ولويزيانا، التي اتبعت تاريخيا تصويت ساوث كارولينا. كما يسلط الضوء على مدى استمرار دعمه بين الناخبين السود، وهي دائرة انتخابية حاسمة للحزب الديمقراطي حيث  تشكل 20% من إجمالي ناخبيه.

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