تخفيضات تصل إلى 50%..مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى هذا الموعد

منار عبد العظيم

في كل عام، تشهد الأسواق التجارية في مصر موجة من التخفيضات الموسمية تعرف بـ"الأوكازيون الصيفي"، التي تتيح للمستهلكين فرصة اقتناء مختلف السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

 ويأتي هذا الحدث الاقتصادي كفرصة ذهبية لكل من التاجر والمستهلك، حيث يعزز حركة التجارة الداخلية ويساعد في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، خصوصًا مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد. 

في هذا السياق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرًا عن مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2025، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من المنتجات، مما أثار اهتمام الجميع لمعرفة الأسباب والتفاصيل المتعلقة بهذا القرار.

أسباب مد فترة الأوكازيون 

أوضح الكاتب الصحفي المتخصص في أخبار وزارة التموين، نشأت حمدي، أن قرار مد فترة الأوكازيون جاء نتيجة للإقبال الكبير من المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدم خلال هذه الفترة. 

وتعتبر وزارة التموين أن الأوكازيون يمثل فرصة متبادلة بين التاجر والمستهلك، حيث يساعد التاجر في تصريف المخزون المتبقي من الموسم الصيفي، بينما يحصل المستهلك على منتجات بأسعار مخفضة تنشط حركة البيع والشراء. 

كما ساهمت الفعاليات مثل "أهلاً مدارس" التي تقدم مستلزمات المدارس بتخفيضات ملحوظة، في زيادة الطلب وتحفيز الوزارة على إتاحة المزيد من الوقت للاستفادة من هذه العروض.

آليات تنظيم الأوكازيون 

تتولى وزارة التموين بالتعاون مع الجهات الرقابية مراقبة تنفيذ الأوكازيون بدقة، حيث يجب على المحال التجارية الحصول على تصاريح رسمية للمشاركة.

 ويشترط الإعلان عن نسب التخفيضات وأسعار السلع قبل وأثناء فترة الأوكازيون، وذلك لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين. 

كما تكثف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان التزام التجار بالمواصفات والأسعار المعلنة، مع تحرير محاضر للمخالفين وتحويلهم للجهات المختصة.

تأثير الأوكازيون على الأسواق والمواطنين 

يمثل الأوكازيون الصيفي فرصة كبيرة لتخفيف الأعباء المادية عن الأسر، خصوصًا مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي، حيث تتوفر الملابس والأحذية ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 50%. 

من جهة أخرى، يعمل الأوكازيون على تنشيط الأسواق وتشجيع حركة التجارة الداخلية، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل إضافية خلال فترة التخفيضات. ويؤكد وزير التموين أن المشاركة في الأوكازيون تجاوزت 3200 محل من مختلف القطاعات التجارية، مما يعكس نجاح التجربة وأهميتها.

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

