أسباب مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى نهاية سبتمبر| فيديو

قررت وزارة التموين مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، بدلاً من موعد نهايته الأصلي الذي كان مقررًا في بداية سبتمبر.

وأوضح نشأت حمدي، الكاتب الصحفي المتخصص في أخبار وزارة التموين، أن هذا القرار جاء بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على العروض والتخفيضات خلال الفترة الماضية.

فوائد القرار للمستهلكين والتجار

وقال نشأت حمدي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، إن الأوكازيون يتيح فرصة للتجار لتصريف البضائع المتبقية من الموسم الصيفي، في حين يستفيد المستهلكون من تخفيضات كبيرة على منتجات متنوعة، خاصة مستلزمات المدارس مثل الملابس والأحذية.

فعاليات «أهلا مدارس»

في إطار دعم الطلاب وأولياء الأمور، تنظم الوزارة معارض تحت مسمى «أهلا مدارس» على مستوى الجمهورية لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة خلال هذه الفترة.