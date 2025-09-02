ماجدة خير الله: عدم فهم نهايات «ما تراه ليس كما يبدو» ليست فى صالحه

كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن رأيها فى مسلسل “ ما تراه ليس كما يبدو”، والذي يعرض حاليًا ، ويتكون من عدد من الحكايات.

وقالت ماجدة خير الله، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "مستوى حكايات مسلسل" ما تراه ليس كما يبدو" متفاوت، ولعل حكاية هند، والتي تعرض حاليًا ويشارك فى بطولتها ليلي أحمد زاهر، من الحكايات التى لفتت انتباهي".

وأضافت: “حكاية هند شدتني وأنتظر معرفة نهايتها، ولعل أن القصة مستوحاة من أحداث حقيقية ساهم فى هذا الأمر، كما أن أداء ليلى أحمد زاهر يتطور مع الحلقات”.

وتابعت: “عدم فهم بعض المشاهدين لنهاية الحكايات الأولى من العمل لم يكن فى صالحه، فعلى صانع العمل ألا يفرط فى الغموض، كما أن بعض الحكايات كان بها عدم دقة”.