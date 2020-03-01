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توك شو

وزيرة الصحة: لا يمكننا منع دخول كورونا .. ومستعدون بـ 3 سيناريوهات

الأحد 01/مارس/2020 - 06:15 ص
التوك شو
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة على أتم استعداد لمواجهة فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أنها وضعت أكثر من سيناريو للتعامل مع الفيروس.

وقالت هالة زايد  في تصريحات تليفزيونية إن الوزارة لن تخفي أية معلومات حال ظهور أي حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في مصر، مؤكدة استحالة منع الفيروس مهما بلغت قوة النظام الصحي.

وأضافت: «احتمال كبير يجيلنا كورونا، ومستعدين بـ3 سيناريوهات.. مستعدون لأسوأ سيناريو تتخيلوه.. قوة النظام الصحي من قوة الاستعداد لمواجهته».

وتابعت الوزيرة: «لا يمكن تقليل نسبة دخول الفيروس، ولا يمكن منعه نهائيًا.. لا توجد أي دولة وقعت على ميثاق الأمم المتحدة لديها القدرة على إخفاء هذا الأمر».

وعن الحالة التي كانت حاملة للفيروس، قالت هالة زايد: "أجرينا التحاليل لها، وكانت العينة سلبية، ثم حللنا مرة أخرى وكانت العينة إيجابية. اتخذنا كل الاجراءات مع منظمة الصحة العالمية".
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