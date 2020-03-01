وزيرة الصحة: لا يمكننا منع دخول كورونا .. ومستعدون بـ 3 سيناريوهات

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة على أتم استعداد لمواجهة فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أنها وضعت أكثر من سيناريو للتعامل مع الفيروس.





وقالت هالة زايد في تصريحات تليفزيونية إن الوزارة لن تخفي أية معلومات حال ظهور أي حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في مصر، مؤكدة استحالة منع الفيروس مهما بلغت قوة النظام الصحي.





وأضافت: «احتمال كبير يجيلنا كورونا، ومستعدين بـ3 سيناريوهات.. مستعدون لأسوأ سيناريو تتخيلوه.. قوة النظام الصحي من قوة الاستعداد لمواجهته».





وتابعت الوزيرة: «لا يمكن تقليل نسبة دخول الفيروس، ولا يمكن منعه نهائيًا.. لا توجد أي دولة وقعت على ميثاق الأمم المتحدة لديها القدرة على إخفاء هذا الأمر».



