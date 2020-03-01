هذه الحلقة من مسلسل الأخ الكبير تتصدر تريند جوجل

تصدرت الحلقة الـ41 من مسلسل الأخ الكبير للفنان محمد رجب محرك بحث جوجل بعد ساعات من عرضها.





وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها مسلسل "الأخ الكبير" محرك جوجل بل بشكل يوميا لما حققه من نجاح جماهيريًا.





مسلسل "الأخ الكبير" بطولة محمد رجب تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم آيتن عامر، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأحمد حلاوة، وعبير صبري، ومحسن منصور، ومحمود حجازي.





مسلسل "الأخ الكبير" لـ محمد رجب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذى يتولى ويرعى أسرته ويحاول أن يتغلب على المصاعب التى يمر بها.



