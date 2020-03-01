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رياضة

تريزيجيه والمحمدي في مهمة تاريخية مع أستون فيلا أمام السيتي في نهائي كأس الرابطة

الأحد 01/مارس/2020 - 09:33 ص
فريق أستون فيلا
فريق أستون فيلا
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محمد السعيد
يواجه فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، نظيره مانشستر سيتي، اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويسعى تريزيجيه والمحمدي لتحقيق أول ألقابهما مع أستون فيلا بتحقيق الفوز على مانشستر سيتي في لقاء الليلة.

في المقابل يسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مصالحة جماهيره بتحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكان استون فيلا تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 3 -2، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد مانشستر سيتي على حساب مانشستر يونايتد.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل آخر نسخة من كأس الرابطة الإنجليزية.
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