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فن

أحمد فلوكس لـ جمهوره بعد أزمته الصحية: محتاج بنت زي «روقة» بتاعت فيلم العار

الأحد 01/مارس/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
علق الفنان احمد فلوكس على ازمته الصحية الاخيرة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فسبوك. 

قال احمد فلوكس " محدش يعرف روقة بتاعت فيلم العار ؟ ". 

و اضاف احمد فلوكس " الاقى زيها فين , الدكتور وصفها ليا ". 

وكشف احمد فلوكس عن مرضه من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فسيبوك وكتب "فلوكس" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "بشكر كل اللي سأل عني واللي جالي للمستشفى واللي اتواصل مع أهلي الحمد لله على كل حال، أنا ضغطي علي مرة واحدة لقيت نفسي مش قادر اتنفس وأخدوني المستشفى والحمد لله طلع ده من ضغط الشغل و إرهاق شديد من اللي بنشوفه في الدنيا ديه، ربنا يخليكو ليا ويحميكم جميعا".
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حد يعرف ؟؟؟؟؟

A post shared by Ahmed Falawkas (@ahmedfalawks_official) on

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