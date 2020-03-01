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سيارات

بالبطاقة الشخصية.. اشتري بورش وهامر من مزاد جمارك مطار القاهرة.. صور

الأحد 01/مارس/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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اشرف عطية
أعلنت صفحة الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن مزاد جديد، خاص بسيارات مزاد جمرك مطار القاهرة الدولي، وهو المزاد المنتظر إجراء جلسته في يوم 11 مارس الجاري.

وهذا المزاد يضم الكثير من طرازات السيارات الفارهة مثل مرسيدس وبورش وBMW X5 و740 LI ودودج تشارجر وهامر وفورد اكسبلورر وتويوتا لاندكروزر ولاندروفر.

وتباع كراسة الشروط والمواصفات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، 7 ش الدكتور محمد حامد فهمى، متفرع من شارع التحرير أمام بنك فيصل الإسلامى بالدقى، بسعر 400 جنيه، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيه تسترد فى نفس اليوم إذا لم يتم الشراء، ويتم بيع كل سيارة على حدة.


ويمكن شراء سيارة واحدة فقط للاستخدام الشخصى بالبطاقة الشخصية، وأكثر من سيارة بالبطاقة الضريبية، وفى حالة الترسية يتم سداد كامل الثمن أو 30 % من الثمن والباقى خلال أسبوعين، ويقام المزاد الساعة 12 ظهرا بالنادى المصرى القاهرى بجوار حديقة الفسطاط بعين الصيرة القاهرة، وشراء كراسة الشروط شرط من شروط دخول المزاد، والبيع بدون عمولة ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.
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