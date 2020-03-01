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اقتصاد

البورصة تواصل تراجعها في منتصف تعاملات اليوم

الأحد 01/مارس/2020 - 12:47 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، واقتربت البورصة من إيقاف التداول لمدة نصف ساعة بعد اقتراب مؤشر "إيجى إكس 100" من التراجع بنسبة 5%، وسط مبيعات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 6.11% ليصل إلى مستوى 12214 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 6.73% ليصل إلى مستوى 1652 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.72% ليصل إلى مستوى 13764 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 5.68% ليصل إلى مستوى 4551 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.19% ليصل مستوى 1134 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.94% ليصل إلى مستوى 1246 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 596 نقطة.
 
وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 95 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% تراجعا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

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