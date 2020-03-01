AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حرب المليارات.. القيمة التسويقية لنجوم برشلونة وريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

الأحد 01/مارس/2020 - 01:01 م
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
Advertisements
محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة من العيار الثقيل، اليوم، الأحد، بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سانتياجو برنابيو، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد ضد برشلونة:

ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لمصالحة جماهيره الغاضبة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم،  بعد النتائج السيئة في الفترة الأخيرة، وفقدان صدارة الليجا.


وخسر ريال مدريد أمام ليفانتي بهدف دون رد، في الجولة الماضية بالدوري الإسباني، وأمام مانشستر سيتي، بدوري أبطال أوروبا.


في المقابل يطمح فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في خطف الثلاث نقاط من ريال مدريد، وتوسيع الفارق مع الميرنجي إلى  5 نقاط.

القيمة التسويقية للاعبي برشلونة وريال مدريد:


ويتفوق ريال مدريد على برشلونة من حيث القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمة لاعبي الميرينجي مليار و 75 مليون يوور، بينما تبلغ قيمة لاعبي برشلونة مليار و68 مليون يورو.

ويعد ليونيل ميسي هو أعلى لاعب في برشلونة من حيث القيمة التسويقية بـ 140 مليون يورو، بينما يعد البلجيكي إيدين هازارد الاعلى في ريال مدريد بـ 120 مليون يوور.

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني:

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني:

القنوات الناقلة لـ كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد:

ومن المقرر أن ينقل كلاسيكو الأرض على 17 قناة عالمية، منهم قناتان عربيتان فقط،  وهم قناتي بي إن سبورت 1، 3 المشفرتان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صراع بين برشلونة وريال مدريد على ضم نجم أستون فيلا

ميسي يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني

رسميا.. برشلونة يتعاقد مع بديل عثمان ديمبلي

برشلونة يسعى لاستعادة صدارة الدوري الإسباني أمام إيبار

مؤتمر الكلاسيكو| كيكي سيتين يتحدث عن أمنيته لـ ميسي .. وكواليس لقائه مع جوارديولا

كلاسيكو الأرض.. مفاجأة في تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

ترشيحاتنا

بعد ضياع دوري اللاهزيمة.. تعرف على موعد تتويج ليفربول بـ البريميرليج

ماجد المصري ينشر فيديو لأمير كرارة في العمرة.. ومتابعون: هما دول نمبر 1

حرق مساجد ومنازل واغتصاب نساء وخطف أطفال.. شاهد.. كيف ترى الهند المسلمين أخطر من كورونا

منتخب مصر للشباب يواجه السنغال في نصف نهائي كأس العرب

هل ستموت حتمًا لو أصبت بـ كورونا؟

الشرطة الفرنسية تتدخل لإنقاذ كارول سماحة من الانتحار .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ستموت حتمًا لو أصبت بـ كورونا؟

أعراض مرض الكورونا.. 7 علامات خطيرة لا تتجاهلها

بالبطاقة الشخصية.. اشتري بورش وهامر من مزاد جمارك مطار القاهرة.. صور