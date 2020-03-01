حرب المليارات.. القيمة التسويقية لنجوم برشلونة وريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة من العيار الثقيل، اليوم، الأحد، بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سانتياجو برنابيو، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد ضد برشلونة:





ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لمصالحة جماهيره الغاضبة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد النتائج السيئة في الفترة الأخيرة، وفقدان صدارة الليجا.









وخسر ريال مدريد أمام ليفانتي بهدف دون رد، في الجولة الماضية بالدوري الإسباني، وأمام مانشستر سيتي، بدوري أبطال أوروبا.









في المقابل يطمح فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في خطف الثلاث نقاط من ريال مدريد، وتوسيع الفارق مع الميرنجي إلى 5 نقاط.





القيمة التسويقية للاعبي برشلونة وريال مدريد:









ويتفوق ريال مدريد على برشلونة من حيث القيمة التسويقية، حيث تبلغ قيمة لاعبي الميرينجي مليار و 75 مليون يوور، بينما تبلغ قيمة لاعبي برشلونة مليار و68 مليون يورو.





ويعد ليونيل ميسي هو أعلى لاعب في برشلونة من حيث القيمة التسويقية بـ 140 مليون يورو، بينما يعد البلجيكي إيدين هازارد الاعلى في ريال مدريد بـ 120 مليون يوور.





ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني:





ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني:





القنوات الناقلة لـ كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد:





ومن المقرر أن ينقل كلاسيكو الأرض على 17 قناة عالمية، منهم قناتان عربيتان فقط، وهم قناتي بي إن سبورت 1، 3 المشفرتان.