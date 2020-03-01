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سيارات

أحمد حسن وزينب يظهران بسيارة مرسيدس جديدة.. تعرف على سعرها

الأحد 01/مارس/2020 - 06:00 م
أحمد حسن وزينب
أحمد حسن وزينب
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قسم السيارات
اعتاد اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب على مشاركة متابعيهم كل ما هو جديد فى حياتهما عبر قناتهما على يوتيوب، ومؤخرًا بدأ الثنائى فى إظهار طفلتهما الصغيرة بصحبتهما.

وجاء ظهور الثنائى هذه المرة بالجلوس على سطح سيارة أحمد حسن الجديدة وهى من صنع مرسيدس فئة جي ال اس، ولاقت صورة أحمد وأسرته علي انستجرام إعجاب الكثير من متابعيه، وأشار حسن إلى أن ابنته تبتسم لأول مرة أثناء التقاط صورة لها.

وتنافس مرسيدس جي ال اس التي ظهرت لأول مرة فى معرض نيويورك الدولى للسيارات كلًا من رانج روفر، و بي ام دبليو اكس 7 ، و كاديلاك اسكالايد، و لينكولن نافيجايتور، ولكزس 570،  و أخيرًا انفينيتي كيو اكس 80، فى هذه الفئة.

تأتي جميع محركات GLS مجهزة بناقل الحركة الأوتوماتيكي 9G-Tronic، بتسع سرعات مع نظام الدفع الرباعي 4Matic. 

ونستعرض فيما يلى أسعار فئات Mercedes GLS المختلفة :

1- سعر Mercedes GLS 350d 4Matic 2020 يبدأ من 96,412 دولار أمريكي أي ما يعادل مليون ونصف جنيه مصري  .
سعر Mercedes GLS 400d 4Matic 2020 يبدأ من 101,421 دولار أمريكي أي ما يعادل مليون و 600 ألف جنيه مصري.
أحمد حسن وزينب يظهران بسيارة مرسيدس جديدة.. تعرف على سعرها
أحمد حسن وزينب يظهران بسيارة مرسيدس جديدة.. تعرف على سعرها
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