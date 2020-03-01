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محافظات

إزالة 6 مكامير فحم بدمياط بإجمالي 98 مكمورة خلال شهر فبراير

الأحد 01/مارس/2020 - 04:34 م
ازالة 6 مكامير فحم
ازالة 6 مكامير فحم بدمياط باجمالى 98 مكمورة خلال شهر فبراير
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زينب الزغبي
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدي خاطر والتابعة لمحافظة دمياط، حملة لإزالة جميع مكامير الفحم الضارة بعدد من القرى التابعة لها.

وأسفرت تلك الحملة عن تنفيذ ٥ قرارات إزالة لعدد ٦ مكمورات فحم على مساحة ٩٠٠ متر بقريتى البساتين والرياض، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن. 

تأتي الحملة في إطار خطة المحافظة لإزالة كافة مكامير الفحم الضارة في نطاق محافظة دمياط وتقنين أوضاع باقي المكامير ومطالبة أصحاب مكامير الفحم بالالتزام بالمعايير القانونية لإقامة المكامير وتشغيلها والبعد عن الحيز العمرانى للمدن.

يشار إلى أنه تم على مدار الشهر الماضى إزالة 98 مكمورة فحم بنطاق كفر البطيخ ومدخل مدينة دمياط الجديدة.
إزالة 6 مكامير فحم بدمياط بإجمالي 98 مكمورة خلال شهر فبراير
إزالة 6 مكامير فحم بدمياط بإجمالي 98 مكمورة خلال شهر فبراير
إزالة 6 مكامير فحم بدمياط بإجمالي 98 مكمورة خلال شهر فبراير
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