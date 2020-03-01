كيف تستعيد رسائل WhatsApp المحذوفة من هاتفك الأندرويد..صور

WhatsApp ، وسيلة رائعة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة حيث تتفاعل باستخدام الصور ومقاطع الفيديو والمزيد إلى جانب الرسائل النصية، ورغم أن فقدان هذه المحادثات نادر الحدوث، فأنه من المحتمل أن يتعرض البعض لخسارة الرسائل الخاصة به بسبب ظروف غير المتوقعة وينتهي الأمر إلى فقدان محادثات WhatsApp الثمينة والبيانات الأخرى. يعد تطبيق واتساب ، وسيلة رائعة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة حيث تتفاعل باستخدام الصور ومقاطع الفيديو والمزيد إلى جانب الرسائل النصية، ورغم أن فقدان هذه المحادثات نادر الحدوث، فأنه من المحتمل أن يتعرض البعض لخسارة الرسائل الخاصة به بسبب ظروف غير المتوقعة وينتهي الأمر إلى فقدان محادثات WhatsApp الثمينة والبيانات الأخرى.





WhatsApp من مساحة تخزين هاتفك أو القيام بإعادة ضبط المصنع تماما، مهما كان السبب، فلا تقلق بشأن تلك الرسالة فهناك طرق يمكنك من خلالها استعادة الرسائل المحذوفة. ويحدث ذلك بشكل عام، إذا قمت بحذف محادثة دون التفكير مليًا أو حذف مجلد واتسابمن مساحة تخزين هاتفك أو القيام بإعادة ضبط المصنع تماما، مهما كان السبب، فلا تقلق بشأن تلك الرسالة فهناك طرق يمكنك من خلالها استعادة الرسائل المحذوفة.





ونقدم إليك كيفية استرداد الرسائل المحذوفة على واتساب ، وفقا لما ذكره موقع "gadgetstouse".





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هناك طريقتان مختلفتان لاستعادة الرسائل المحذوفة على Android و iOS، أولا، يتطلب منك الحصول على نسخة احتياطية من دردشات WhatsApp على Google Drive أو iCloud، وذلك يتطلب منك القيام بالخطوات الآتية:





- انتقل إلى تطبيق واتساب WhatsApp





- اضغط على الإعدادات Settings.





- انقر على خيار المحادثات Chats.





- ثم اضغط على خيار النسخ الاحتياطي للمحادثات Chat backup.





- اضغط على خيار نسخ احتياطي لجوجل درايفbackup to google drive.





- ستظهر لك قائمة خيارات يمكنك من خلالها تحديد المدة الزمنية التي ترغب في أن تحتفظ فيها بنسخة احتياطية من محادثاتك يوميًا أم أسبوعيًا أم شهريًا وهذا يرجع لاختيارك.









واتساب المحذوفة عبر النسخ الاحتياطي السحابي: 1- استرداد رسائلالمحذوفة عبر النسخ الاحتياطي السحابي:





إذا قمت بحذف محادثات واتساب عن طريق الخطأ، فيمكنك استعادتها من النسخة الاحتياطية السحابية التي قمت بإعدادها في الخطوات السابقة للاختفاظ بنسخة منها، حيث يتم نسخ وحفظ النسخة الاحتياطية كل يوم في منتصف الليل، وفي الصباح قمت بحذف دردشة عن طريق الخطأ، أو اشريت هاتفا جديدا، في هذه الحالة يمكنك استعادتها بسهولة من خلال الطريقة التالية:





- قم بإلغاء تثبيت تطبيق واتساب في هاتفك.





- قم بإعادة تثبيته مرة أخرى، ثم قم بإعداده مستخدمًا رقم الهاتف نفسه، وحساب جوجل المرتبط بواتساب.





- بمجرد إعداد التطبيق؛ ستصلك مطالبة باستعادة الرسائل من نسخة احتياطية سحابية، اضغط على خيار إستعادة Restore.









2- استرداد المحادثات عبر النسخة الاحتياطية المحفوظة على الهاتف نفسه:





هناك طريقة أخرى لمحاولة استعادة محادثات واتساب المحذوفة وهي استعادتها من النسخ الاحتياطية المحفوظة على هاتفك، ويمكنك ذلك باتباع هذه الخطوات:





- انتقل إلى مدير الملفات في هاتفك.





- اضغط على مجلد واتساب، وإذا لم تجده، ابحث عنه.





- اضغط على مجلد قاعدة البيانات ،Database حيث يحتوي هذا المجلد على نسخة احتياطية من ملفات واتساب المحفوظة على هاتفك.





- مرر للأسفل حتى تصل إلى الملف msgstore.db.crypt12؛ ثم حدده.





- قم بإعادة تسمية الملف وليكن تحت اسم (msgstore_BACKUP.db.crypt12)، فهذا هو أحدث ملف نسخ احتياطي من واتساب، وتحتاج إلى إعادة تسميته لمنع الكتابة عليه، في حالة حدوث أي خطأ، يمكنك دائما إعادة تسمية هذا الملف باسمه واستعادته.





- ستجد داخل هذا المجلد مجموعة من الملفات بالتنسيق نفسه، ولكنها تتضمن تواريخ قديمة، هذه هي النسخ الاحتياطية الأقدم من تطبيق واتساب.





بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات انتقل إلى جوجل درايف على هاتفك الذكي:





- اضغط على رمز الثلاثة خطوط في أعلى يسار الشاشة لفتح قائمة الخيارات.





- اضغط على خيار النسخ الاحتياطية Backups.





- اضغط على الثلاث نقاط الموجودة بجوار النسخ الاحتياطي لواتساب، واختر "حذف"، سيؤدي ذلك إلى إجبار هاتفك على استرداد المحادثات من النسخة الاحتياطية الموجودة على هاتفك بدلًا من الموجودة على جوجل درايف.





الآن، قم بإلغاء تثبيت تطبيق واتساب، ثم أعد تثبيته مرة أخرى، وبمجرد الانتهاء من إعداده، ستصلك مطالبة "باستعادة الرسائل من نسخة احتياطية على هاتفك Restore chats from a local backup"، اضغط على خيار الاستعادة Restore، وانتظر "النسخ الاحتياطي" لإكمال المهمة.



