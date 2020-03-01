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رياضة

في مباراة مثيرة.. ولفرهامبتون يقلب الطاولة على توتنهام ويفوز 3-2

الأحد 01/مارس/2020 - 06:02 م
راؤول خيمنيز مهاجم
راؤول خيمنيز مهاجم ولفرهامبتون
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القسم الرياضي
استطاع فريق ولفرهامبتون في قلب الطاولة على فريق توتنهام، وتغلب عليه بنتيجة 3-2 بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح توتنهام، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب توتنهام هوتسبير، في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد الشوط الأول من المباراة ثلاثة أهداف حيث سجل مهاجم فريق توتنهام الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 13 ثم تعادل دوهيرتي لفريق ولفرهامبتون في الدقيقة 27 ثم يأتي سيرجي أورييه قبل لحظات من نهاية الشوط الأول ليسجل هدف في الدقيقة 46.

وفي الشوط الثاني استطاع دييجو جوتا أن يتعادل لفريق ولفرهامبتون في الدقيقة 57 ثم جاء هدف الفوز في الدقيقة 73 عن طريق راؤول خيمينيز بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ليحسم الفوز لصالح فريقه.

وارتفع رصيد فريق ولفرهامبتون إلى المركز السادس برصيد 42 بينما توقف رصيد توتنهام عند النقطة 40 في المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
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