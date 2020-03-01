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رياضة

أزمة في الزمالك قبل السفر لتونس

الأحد 01/مارس/2020 - 06:59 م
تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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القسم الرياضي

رفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض تدريب اليوم الذي كان مقررا له في الخامسة مساءً.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء الترجي التونسي المقرر له يوم الجمعة المقبل في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

جاء رفض اللاعبين لخوض التدريب بسبب عدم صرف مكافآت الفوز ببطولة السوبر المحلي وعدم  صرف مستحقاتهم  المتأخرة بعدما سبق وحصلوا على وعد من إدارة النادي بصرف المستحقات ولم يتم تنفيذه.


وغادر عدد كبير  من لاعبي الفريق الأبيض مقر النادي.

يأتي هذا بعد إخطار أمير مرتضى المشرف على الكرة بقرارهم بعدم خوض تدريب اليوم بسبب المستحقات المتأخرة لهم في ظل حالة الغضب المسيطرة على لاعبي الفريق.


و يسافر الزمالك يوم الثلاثاء المقبل لتونس استعدادا لخوض لقاء العودة يوم الجمعة المقبل.

 وكان مجلس الإدارة قرر سفر بعثة الفريق إلى تونس على متن طائرة خاصة لتوفير كافة سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.

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