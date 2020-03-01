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فن

لمن قالت هنا الزاهد: نفسي نكرر "قصة حب"؟

الأحد 01/مارس/2020 - 07:05 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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شيرى نبيل
قالت الفنانة الشابة "هنا الزاهد" للسيناريست أماني التونسي عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، أنها سعيدة بالتعاون معها.

وكان أول تعاون بين "الزاهد والتونسي" في فيلم "قصة حب" الذي كان من بطولتها أمام النجم "أحمد حاتم" وإخراج عثمان أبو لبن، كما أنها سعيدة بردود فعل مستخدمي السوشيال ميديا حول الفيلم وقصته بعدما شاهدوه.

تصدر فيلم قصة حب مؤشرات البحث علي جوجل بعد عرضه مؤخرًا، وتداول عبر السوشيال ميديا مشهد نهاية الفيلم الذي أبكى الملايين بعد وفاة البطلة "هنا الزاهد" متأثرة بمرض السرطان قبل فرحها بأيام في حضن حبيبها "أحمد حاتم"، وتصدر الفيلم حديث الجماهير بعد عرض المقطع على موقع "يوتيوب".

وكان العرض الأول لـ”قصة حب”، في 13 فبراير 2019، ودارت أحداثه حول المهندس “يوسف”، الذي يحاول شقيقه دفعه للزواج، وأثناء ذلك يقع حادث لـ”يوسف” يفقده فيه بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بالفتاة “جميلة”، التي تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق بحبه، لكن يبدو أنهما سيتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

يذكر أن فيلم "قصة حب" هو من تأليف السيناريست "أماني التونسي" وهو الفيلم السينمائي الأول لها، وعرض لها فيلم "بين بحرين" بمشاركة المؤلفة مريم ناعوم، وسيطرح لها قريبًا فيلم "تؤام روحي" من بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن علي.
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