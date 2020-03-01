مش بس السمك.. تعرف على المصادر الصحية لـ الفسفور

نشرت الدكتورة سهام سوقية، منشور جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتحدثت فيه حول أهم المصادر التى يمكن أن نحصل منها على الفسفور غير الأسماك وهى...





- الدجاج المشوي أو لحم الديك الرومي

يحتوي كوب واحد من الدجاج المشوي أو لحم الديك الرومي على حوالي 300 ملليجرام من الفسفور وهو ما يزيد عن 40 ٪ من القيمة اليومية الموصى بها.





- اللحوم العضوية

مثل الكبدة حيث يحتوي على كبد الدجاج على 53 ٪ من القيمة اليومية الموصى بها من الفسفور لكل 85 جراما.





- السردين والمحار

السردين: كل ٨٥ غ منه يحتوي على الفسفور بنسبة ٥٩ ٪ من القيمة اليومية.

المحار: كل ٨٥ غ منه يحتوي على الفسفور بنسبة ٤١ ٪ من القيمة اليومية.

سمك الشبوط: كل ٨٥ غ منه يحتوي على الفسفور بنسبة ٦٤ ٪ من القيمة الموصى بها.





- الجبن رومانو والحليب خالي الدسم

جبن رومانو: كل 28 غ منه يحتوي على 30٪ من الاحتياج اليومي من الفسفور.

كوب واحد من الحليب خالي الدسم يحتوي على 35 ٪ من الاحتياج اليومي الموصى به.





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- البذور و المكسرات

- بذور دوار الشمس أو بذور اليقطين: معدل أونصة واحدة من كل نوع يحتوي على حوالي 45 ٪ من القيمة اليومية.

- يحتوي على نصف كوب من الكاجو أو اللوز أو الفستق على ما لا يقل عن 40 ٪ من القيمة اليومية الموصى بها من الفسفور.





- فول الصويا

كل ٢ كوب من حبوب فول الصويا المخبوزة أو المخزنة يحتوي على أكثر من 100 ٪ من احتياجك اليومي من الفسفور.









- الكينوا والعدس

- كوب من الكينوا المطبوخة يحتوي على 40 ٪ من القيمة اليومية الموصى بها من الفسفور.

- كوب من العدس المسلوق يحتوي على 51٪ من الكمية اليومية الموصى بها.





- الأرز والشوفان والقمح الكامل

- كوب من القمح الكامل المطبوخ: يحتوي على الفوسفور 194 غ من القيمة اليومية الموصى بها.

- كوب من الشوفان المطبوخ: يحتوي على 234 غ من القيمة اليومية الموصى بها.

- كوب من الأرز المطبوخ: يحتوي على 194 غ من القيمة الموصى بها من الفسفور.