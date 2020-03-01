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أخبار العالم

قرار عاجل من اليونان بشأن أزمة اللاجئين مع تركيا

الأحد 01/مارس/2020 - 09:44 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

قرر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، تعليق إقامة اللجوء من قبل الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية لمدة شهر. 

وقال ميتسوتاكيس في تصريحات صحفية: "قررنا رفض استقبال أي شخص يدخل اليونان بشكل غير قانوني"، مشيرًا إلى أنه سيزور المنطقة الحدودية مع تركيا الثلاثاء برفقة رئيس المجلس الأوروبي.

وأضاف: "المهاجرون على الحدود تحولوا إلى بيادق تستخدمها تركيا للضغط الدبلوماسي".

واتهم وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس، تركيا بالانخراط في حملة تضليل في ما يخص أعداد اللاجئين الذين دخلوا إلى الأراضي اليونانية من تركيا.

و وصل العديد من المهاجرين الإضافيين الأحد إلى الحدود اليونانية التركية بهدف العبور إلى أوروبا في أعقاب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح حدود بلاده أمامهم.
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