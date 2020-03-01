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محافظ البحر الأحمر عن كورونا: لازم نحلف إن معندناش أي حاجة.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 10:41 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل افتتاح متحف الغردقة الجديد.

وقال حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «السياحة بالغردقة تتسم بالطابع الشاطئي  وبعض السياح كانوا يتوجهون إلى الأقصر بعد إنهاء رحلاتهم بالغردقة للاستمتاع بالسياحة الثقافية وهو ما يوفره المتحف، خاصة أنه ذو طابع فرعوني وقبطي وإسلامي»، مشيرا إلى أن المتحف يشمل مناطق تسوق.

ولفت إلى أن أسعار تذاكر دخول المتحف تصل إلى 200 جنيه للأجانب و 100 للطفل الأجنبي، بينما تصل إلى 80 جنيها للمصري و40 جنيها للأطفال والطلاب.

وأكد حنفي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بمنافذ المحافظة معلقا «هل إحنا محتاجين نحلف للناس إننا الحمد لله معندناش أي حاجة»، مشيرا إلى أنه تم إجراء تحاليل لحالتين مشتبه فيهما وجاءت النتائج سلبية.
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