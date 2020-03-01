الأهلي وصن داونز يغادران القاهرة على طائرة واحدة .. صور





استقبلت مصر للطيران، مساء اليوم الأحد، بعثتي فريقي الأهلي المصري وصن داونز الجنوب افريقي في مطار القاهرة، أثناء مغادرتهما إلى جوهانسبرج لخوض لقاء العودة في دوري أبطال أفريقيا.





وحرصت العلاقات العامة والمحطة بمصر للطيران على استقبال الفريقين بمطار القاهرة، وإنهاء إجراءات سفرهما واستقبالهما أفراد ركاب الطائر بالحفاوة والترحاب.





وأنهى لاعبو الفريقين إجراءات سفرهما من مبني الركاب 3 بمطار القاهرة ، علي متن الطائرة المصرية رقم MS938 المتجهة الى جوهانسبرج ، حيث من المقرر أن تصل البعثة في السابعة صباحًا ومن ثم الانتقال لمدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة .





يذكر ان المارد الأحمر قد فاز على صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين بأقدام علي معلول في المباراة التي جمعت بينهما في السادسة مساء أمس السبت على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب في الثالثة من عصر السبت المقبل .