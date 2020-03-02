مجدي عبد الغني يروي تفاصيل بكائه في عزاء مبارك وزفاف نجلة مدحت شلبي ..فيديو

تحدث مجدي عبد الغني عن الانتقادات التي وجهت له بسبب ظهوره متأثرًا في صور عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ثم تداول صوره بعدها بساعات أثناء حضوره حفل زفاف ابنة الإعلامي مدحت شلبي.

تحدث مجدي عبد الغني عن الانتقادات التي وجهت له بسبب ظهوره متأثرًا في صور عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ثم تداول صوره بعدها بساعات أثناء حضوره حفل زفاف ابنة الإعلامي مدحت شلبي.



