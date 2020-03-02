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رياضة

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل بكائه في عزاء مبارك وزفاف نجلة مدحت شلبي ..فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:02 ص
مجدى عبدالغنى فى
مجدى عبدالغنى فى عزاء مبارك
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يسرى غازى
نشرت قناة "Ten"، مقطع فيديو من داخل كواليس حوار جمع بين الكاتب الصحفي مجدي الجلاد مع الثنائى مجدي عبد الغني ورضا عبد العال نجمي النادى الأهلي السابقين.

تحدث مجدي عبد الغني عن الانتقادات التي وجهت له بسبب ظهوره متأثرًا في صور عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ثم تداول صوره بعدها بساعات أثناء حضوره حفل زفاف ابنة الإعلامي مدحت شلبي.


وبرر البلدوزر خلال الكواليس ظهوره فى عزاء الرئيس الراحل حسنى مبارك وزفاف نجلة مدحت شلبي بأن معظم حضور حفل الزفاف توجهوا قبلها لتقديم واجب العزاء وهو أمر يراه طبيعيا.


شدد على أن نجوميته تسببت فى تسليط الضوء عليه مشيرا إلى بكاؤه فى العزاء لم يكن أمرًا مفتعلًا لأنه كان يرتبط بكثير من الذكريات مع الرئيس الأسبق الذي سبق وأن قام بتكريمه فى عديد المرات.


تابع مجدي عبد الغني أنه لن ينتفع من التظاهر بالحزن في العزاء، لأن أسرة حسني مبارك لا يوجد بها أي شخص في موقع مسئولية وأن الرئيس الراحل فى قبره لن يمنحه أى شيء.

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