أسعار نيسان صني سوبر صالون المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة تذبذب كبيرا، بعد انخفاض أسعار السيارات الجديدة في مصر.





ونستعرض في السطور التالية السيارة نيسان صنى سوبر صالون موديل 2010 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.





جذبت السيارة نيسان صنى سوبر صالون موديل 2010 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.





تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل وانخفاض المستعمل بسبب انخفاض أسعار السيارات الجديدة.





ويتراوح سعر السيارة نيسان صنى سوبر صالون موديل 2010 والقريبة منها ما بين 130 ألفا لـ 140 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.





ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة نيسان صنى سوبر صالون موديل 2010 في سوق السيارات المصرية.