أماني الطويل: إثيوبيا خالفت اتفاق المبادئ وتعمدت الغياب عن المحادثات.. فيديو

قالت الدكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن إقدام مصر على التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق هو إجراء احترافي لانه افقد إثيوبيا على المناورة فيما يتعلق بنقاط الاتفاق.





وأضافت أماني الطويل خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، إن الاتفاق المتوقع توقيعة كان محل موافقة إثيوبيا في الاجتماعات التي جرت قبل اسبوع بالإضافة إلى وجود الوفد المصري في واشنطن منح الجانب الامريكي نوع أكبر من القدرة علي الوصول الي أصل المسألة.





وأوضحت مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، ان أصل مسألة النزاع حول سد النهضة هو سياسي وليس فني وبالتالي اثيوبيا تريد ان تصل الى مراحل الملىء الأولى دون اتفاق وتفرض الأمر الواقع وهو ما ترفضه القاهرة كما ان إثيوبيا خالفت اتفاق المبادئ و تعمدت الغياب عن المحادثات.





وتابعت أماني الطويل ، ان من الضروري أن يصدر عن الإدارة الأمريكية موقفا موحدا كما ان القاهرة قادرة على التواصل مع الجانب الامريكي علي الوصول إلي هذا الموقف.





واستكملت أماني الطويل ، أن من الضروري أن تتفاعل الإدارة المصرية مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق في الخطوات القادمة تجاه إثيوبيا.