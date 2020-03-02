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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 2 -3-2020

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:31 ص
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأثنين 2 -3- 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، الأثنين 2 -3- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.


أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
البطاطس 4 جنيهات
الطماطم 4.5 جنيه
الخيار 5 جنيهات
الثوم 11 جنيهًا
الجزر 5 جنيهات
البصل 5 جنيهات
الفاصوليا 12 جنيهًا
الكوسة 7 جنيهات


أسعار الفاكهة اليوم في مصر
البرتقال 6.5 جنيه
جوافة 8 جنيهات
الموز 12 جنيهات
الفراولة 10 جنيهات
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