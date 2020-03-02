وزير الخارجية: بيان إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة به مغالطات عديدة.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.





مصراوي





وزير الخارجية : بيان إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة به مغالطات عديدة





الشروق





وزير الداخلية يؤكد أهمية وجود إرادة جادة للتصدي للكيانات الإرهابية.





المصري اليوم





وزارة الصحة : اكتشاف حالة لاجنبي إيجابية لفيروس كورونا المستجد لمصر.





أخبار اليوم





الجزائر تؤكد اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا.





بوابة الأهرام





شروط وزارة التعليم الاستعانة بالخرجين للعمل مدرسين بالحصة .. والراتب الشهري 1920 جنيهًا.





صدى البلد





المعالم الأثرية فى مصر بـ الصينى بسبب كورونا.





الوطن





شوقى: لم نرصد كورونا بالمدارس ومريض الإنفلونزا العادية نعيده لمنزله.