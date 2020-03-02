اتهام خطير من الجيش الليبي لـ حكومة الوفاق

وجه الجيش الليبي، صباح اليوم الاثنين، اتهامًا خطيرًا لحكومة الوفاق حيث تقوم بتجنيد السجناء للقتال في صفوف قواتها، ومساومتهم على حريتهم.





وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيس بوك": إنه "في إطار متابعتنا ورصدنا لتحركات العصابات الإرهابية في غرب طرابلس، تم رصد قيام الإرهابي والمجرم مهرب الوقود أسامة جويلي، وهو آمر المنطقة العسكرية الغربية بقوات ميليشيا الوفاق بتجنيد السجناء والمحكومين في قضايا جنائية منها القتل والسرقة، للقتال ضد قوات الجيش الليبي، مع تقديمه وعودا بالإعفاء عنهم وتخفيف عقوباتهم، وذلك بعد خسائره الكبيرة في الأيام الماضية".





كان آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، أمس الأحد، إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية حاول مسلحون شن عملية جوية ضد الجيش بها؛ بحسب "سبوتنيك".





يأتي ذلك بعد إعلان القيادة العامة للجيش الليبي مقتل عدد من الجنود الأتراك، في قصف شنته قوات الجيش على "قاعدة معيتيقة"، مساء الأربعاء الماضي.





ولم يصدر تعليق رسمي، بهذا الشأن، من تركيا ولا من حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج.