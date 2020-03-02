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أخبار البلد

وزير النقل: المونوريل سيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:03 ص
الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل
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أحمد أبوشوشة
عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع تحالف «بومباردييه- المقاولون العرب- أوراسكوم»، المنفذ لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر وذلك بحضور قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق. 

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي الحالي للمشروع حيث يجري استكمال أعمال الجسات بالمسار ونهو التصميمات وتنفيذ الورشة الخاصة بالمشروع لبدء الأعمال الإنشائية بالمسار كما تم استعراض  آخر المستجدات الخاصة بالاتفاقية التمويلية للمشروع، مشيدا بالتزامن بين إجراءات نهو خطوات التفعيل المادي للعقد ودخول المشروع حيز التنفيذ. 

وأكد الوزير على أهمية المشروعين لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، لافتا إلى أن الهدف من تنفيذ تلك المشروعات هو تعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية، وربط المدن الجديدة بالقاهرة لا سيما وأن المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، مشيرا إلى ان هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلًا من استخدام السيارات الخاصة. 

جدير بالذكر أن مونوريل العاصمة الادارية الجديدة يهدف لربط محافظة القاهرة من محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بشارع صلاح سالم بكل من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كم و(22) محطة ونقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يهدف خط مونوريل 6 أكتوبر إلى ربط محافظة الجيزة بداية من محطة وادي النيل  بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر بطول 42 كم و(12) محطة. 
وزير النقل: المونوريل سيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات
وزير النقل: المونوريل سيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات
وزير النقل: المونوريل سيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات
وزير النقل: المونوريل سيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات
وزير النقل: المونوريل سيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات
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