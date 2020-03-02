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أخبار البلد

الأهلي وصن داونز يصلان جوهانسبرج استعدادا للقاء العودة في دوري الأبطال.. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:04 ص
بعثة الاهلي
بعثة الاهلي
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نورهان خفاجي

وصل مطار جوهانسبرج، صباح اليوم الأثنين، بعثة فريقي الأهلي المصري وصن داونز الجنوب افريقي بعد رحلتهما من القاهرة، لخوض لقاء العودة في دوري أبطال أفريقيا.


واستقبل الفريقين بمطار جوهانسبرج، حسام ذكي مدير مكتب مصر للطيران بجنوب افريقيا،  بعد وصولهم علي متن الطائرة المصرية رقم MS938 القادمة من مطار القاهرة، ومن المقرر أن ينتقل الفريقان لمدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.


يذكر أن المارد الأحمر فاز على صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين بقدم علي معلول في المباراة التي جمعت بينهما في السادسة مساء أمس السبت على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب في الثالثة من عصر السبت المقبل.

الأهلي وصن داونز يصلان جوهانسبرج استعدادا للقاء العودة في دوري الأبطال.. صور
الأهلي وصن داونز يصلان جوهانسبرج استعدادا للقاء العودة في دوري الأبطال.. صور
الأهلي وصن داونز يصلان جوهانسبرج استعدادا للقاء العودة في دوري الأبطال.. صور
الأهلي وصن داونز يصلان جوهانسبرج استعدادا للقاء العودة في دوري الأبطال.. صور
الأهلي وصن داونز يصلان جوهانسبرج استعدادا للقاء العودة في دوري الأبطال.. صور
الأهلي وصن داونز يصلان جوهانسبرج استعدادا للقاء العودة في دوري الأبطال.. صور
الأهلي وصن داونز يصلان جوهانسبرج استعدادا للقاء العودة في دوري الأبطال.. صور
الأهلي وصن داونز يصلان جوهانسبرج استعدادا للقاء العودة في دوري الأبطال.. صور
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