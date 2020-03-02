رئيس المركزى للتعمير يتفقد محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة

تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، مشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير العمل، والموقف التنفيذى بهذا المشروع القومى، الذى ينفذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويبدأ مسار المشروع من الطريق الدائرى جنوبًا "دائرى المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالًا "دائرى الوراق" بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) متر، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة)، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 3.9 مليار جنيه.

وشدد رئيس الجهاز المركزى للتعمير، على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ، وتطبيق معايير الجودة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لعدم تعطل المرافق خلال تنفيذ المشروع، بجانب توفير وتحسين ورصف طرق بديلة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع، موجهًا ببدء العمل فى المرحلة الثانية بالمشروع، وعمل تحويلات المرافق بالتزامن مع استكمال تنفيذ المرحلة الأولى لاختصار وقت التنفيذ.

وقال اللواء محمود نصار: جارٍ حاليا العمل بالمرحلة الأولى من المشروع (القطاع الجنوبى) من القوس الجنوبى للطريق الدائرى بمنطقة المنيب، حتى التقاطع مع محور صفط اللبن، بطول 5.1 كم، وبتكلفة 1.785 مليار جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ هذه المرحلة حوالى 25 %، موضحًا أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين (حارة مرورية بكل اتجاه) بعرض (3 – 4 م)، وتطوير الطريق السطحى لخدمة الحركة المرورية للأهالى بالمناطق التى يمر بها المشروع، بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المشروع يهدف إلى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويقوم بإعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن تنفيذ المشروع يواجه العديد من التحديات التى يتم التغلب عليها، ومنها، أن موقع المشروع فى منطقة من أكثر المناطق ازدحاما بالقاهرة الكبرى، ويتم التنسيق المستمر لعمل التحويلات المرورية لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة، وإتاحة بدائل مناسبة طبقا لأعمال المشروع وزيادة معدلات التنفيذ والعمل خلال فترات الليل، بجانب كثرة المرافق المتعارضة مع المرحلة الأولى من مسار المشروع (كهرباء – مياه شرب – صرف صحى – غاز – تليفونات – شبكات اتصالات)، وجارٍ استكمال تحويلها وحمايتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يؤدى إلى تجديد هذه المرافق طبقا للمواصفات الحديثة التى تعود بالنفع على المواطنين، بالإضافة إلى أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروع، ويتم حاليًا إجراء المزيد من الدراسات على تصميمات المشروع فى المناطق التى تتطلب أعمال نزع الملكية للحد من هذه الأعمال بأقصى درجة ممكنة.



