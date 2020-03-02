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تعليم

الخشت: بروتوكولات تعاون بين جامعة القاهرة ونظيرتها النمساوية

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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قسم التعليم
استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،  فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث اصطحب الوفد النمساوي في جولة للتعرف على جامعة القاهرة وتاريخها العريق بإلاضافة إلى برامجها الحالية وعلاقاتها الدولية المتميزة.

كما استقبل رئيس جامعة القاهرة، ثلاثة روساء من جامعات النمسا ضم كلا من اولريكه زيخ رئيسة جامعة الموسيقي والفنون الاستعراضية، و فريدريخ فاولهامر رئيس جامعة الدانوب، والدكتور هانز بوير مؤسس ورئيس مجلس الادارة المشرفة على مركز العلوم الإدارية الدولية، وإيريس موستيجل ممثل سفارة النمسا بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعات النمسا.

وأكد الدكتور الخشت، خلال اللقاء، على أهمية دولة النمسا بالنسبة لمصر من الناحية العلمية والتاريخية والثقافية، وقال إن جامعة القاهرة مستعدة لأن تبدأ فورًا بروتوكولات تعاون مع جامعات النمسا وعمل درجات علمية مشتركة في عدد من التخصصات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، لوفد جامعات النمسا، أن الجامعة بها عدد من البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة التي يتم تدريسها باللغة الإنجليزية في أغلب الكليات، إلى جانب درجات علمية مشتركة باللغة الفرنسية في الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع جامعة السوربون. واقترح الدكتور الخشت أن يبدأ التعاون بين الجامعة وجامعات النمسا بعمل درجات علمية مشتركة في مجالات الزراعة والفلسفة والهندسة والعلوم السياسية والاقتصاد.

من جانبهم، أعرب ممثلو جامعات النمسا، عن سعادتهم بزيارة جامعة القاهرة، والنقاش حول فرص العلاقات المشتركة في مجال التعليم، وتساءل وفد جامعات النمسا عن الخدمات والبرامج العلمية التي تتيحها جامعة القاهرة، وعن اللغة التي يتم التدريس بها في هذه البرامج، وأشاروا إلى أن لديهم شبكة للجامعات الأفريقية النمساوية تضم 3 جامعات وأنهم يأملون أن تنضم جامعة القاهرة إلى هذه الشبكة.

وأبدى ممثلو جامعات النمسا دهشتهم من ضخامة أعداد الطلاب الملتحقين بكليات جامعة القاهرة، عندما أخبرهم الدكتور محمد الخشت أن الجامعة بها 260 ألف طالب و 50 ألف عضو هيئة تدريس وموظفا. 

ووجه وفد جامعات النمسا، الشكر للدكتور محمد الخشت على اتاحته الفرصة أمامهم للتعرف عن قرب على جامعة القاهرة، ووجهوا له الدعوة لزيارة جامعاتهم في أقرب وقت لاستكمال النقاش وتأكيد التعاون والاتفاق على الدرجات العلمية المشتركة.
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