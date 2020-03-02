المنطقة الصناعية بالعلاقي .. تضم العديد من المصانع والورش الحرفية .. ومحافظ أسوان يستعرض مع رئيس هيئة التنمية الصناعية افتتاح وتشغيل 30 مصنعا جديدا .. صور

- محافظ أسوان يجتمع مع رئيس هيئة التنمية الصناعية

- مقومات طبيعية ومحجرية وتعدينية وسمكية تذخر بها عاصمة الاقتصاد والثقافة بأسوان

- المنطقة الصناعية بالعلاقى تضم العديد من المصانع والورش الحرفية

- افتتاح وتشغيل 30 مصنعا جديدا بالمنطقة الصناعية لتوفير فرص عمل





تمتلك محافظة أسوان، العديد من المقومات الطبيعية والمحجرية والتعدينية والسمكية والتى تمثل ثروات متنوعة تذخر بها عاصمة الاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء.





وفى هذا الصدد يلقى " صدى البلد" الضوء على إحدى هذه المقومات وهى المنطقة الصناعية بمنطقة العلاقي بمدينة أسوان، والتى تم إنشاؤها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1409 لسنة 1994 علي مساحة 222.6 فدان مقسمة إلى منطقتين هما المجمع الصناعي والذي يشتمل علي ورش الجهاز التنفيذي للصناعات التعدينية والورش الحرفية ويوفر الآلاف من فرص العمل وذلك بمساحة 58.5 فدان تضم أيضًا منطقة للخدمات، في حين أنه تم تخصيص مساحة 164.1 فدان للمشروعات الاستثمارية بإجمالي 61 مشروعًا استثماريًا.





والمنطقة مقامة في موقع يقع بعيد تمامًا عن المناطق والأحياء والمجمعات السكنية ، وبالتالي فإنه لا توجد أى أضرار بيئية ناتجة منها.





وتضم المنطقة الصناعية بالعلاقي 286 ورشة حرفية ، بجانب 12 مصنعا بإجمالي استثمارات 130 مليون جنيه منها 69.5 مليون جنيه مخصصة لإنشاء مشروعات جديدة تضم 13 مشروعًا في مجال تقطيع ونشر الرخام والجرانيت وصناعة المواد البنائية، و8 مشروعات في الصناعات الغذائية ، و5 مشروعات في الصناعات الميكانيكية ، كما أن هناك 5 مشروعات أخري حرفية وبيئية، بالإضافة إلي مشروعين في الصناعات الكيماوية.





وتعتبر المنطقة الصناعية بالعلاقى منطقة جذب للاستثمارات وتقوم المحافظة بتقديم جميع التسهيلات لتحقيق ذلك حيث أنه يتم الإستجابة الفورية لأي طلب لمستثمر يرغب في زيادة المساحة المخصصة له بعد البدء الفعلي في الإنتاج تشجيعًا لزيادة حجم الاستثمارات داخل المنطقة الصناعية التي أصبحت مهيأة لذلك عقب تطوير المنطقة في الفترة الأخيرة بتكلفة وصلت لنحو 15 مليون جنيه ، بجانب وجودها بالقرب من محاجر ومناجم الثروات التعدينية التي تنفرد بها المحافظة‏.‏ وتم مؤخرًا رصف الطريق المؤدي إلي المنطقة الصناعية في المسافة من ميدان العلاقي وحتى مدخل المنطقة الصناعية بطول 1 كم وبعرض 40 م في الإتجاهين لتسهيل وصول المركبات والسيارات للمنطقة التي تقل العاملين والمواد الخام المختلفة.





ومن أهم الورش والمصانع الصغيرة الموجودة بالمنطقة الصناعية مصانع لتصنيع الرخام والجرانيت ، وتمتلك أسوان إحتياطيًا من خام الجرانيت يصل إلي 700 مليون م3 مجمع صناعات تعدينية وتتمثل هذه المشروعات فى مشروع رفع درجة تركيز الكاولين، ومشروع رفع درجة فرز الفلسبار حيث إن الاحتياطى المؤكد لخام الكاولين 16مليون طن ، والإحتياطى المؤكد لخام الفلسبار 4 ملايين طن، ويستغل إنتاج هذا المشروع فى صناعات السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية وصناعة الحراريات والورق والمطاط والأسمنت الأبيض وفى الصناعات الدوائية. وتوجد أيضًا بالمنطقة الصناعية صناعة السيراميك والبورسلين والقيشاني، وأن الإحتياطى المحتمل من خام الطفلة 100 مليون طن، والإحتياطى المؤكد لخام الكاولين 2مليون طن ، وهناك مجمع صناعات غذائية متنوعة والصناعات المرتبطة بها في صناعة صلصة الطماطم، وحفظ وتجميد الأسماك ، وثلاجات حفظ وتبريد ، وتعبئة البلح المجفف ، وصناعة الأعلاف ، وتعبئة العصائر وتنتج المحافظة 12 ألف طن طماطم سنويًا.





ويتم أيضًا بالمنطقة الصناعية تنفيذ مصنع صغير لتعبئة البلح المجفف ، بجانب صناعة خشب الكونتر من جريد النخل حيث أنه يوجد 1.8 مليون نخلة ، وتضم المنطقة أيضًا مصنع محركات العائمات وصيانتها حيث يجرى في مياه أسوان نحو 300 فندق عائم بين أسوان والأقصر ونحو 3000 قارب صيد في بحيرة ناصر. وهناك أيضًا صناعة الطوب الطفلي لاستغلال خام الطفلة الموجود بكميات كبيرة ، وتوفير الطوب الخام لعمليات البناء والتشييد، مع توافر الأيدي العاملة ، وأيضًا توجد صناعة الحجر الرملي لاستغلال خام الحجر الرملي النوبي المتوفر بكثرة ، مع رخص الثمن الذى يتوافر به الحجر الرملى وإمكانية استخدامه فى التصدير للسوق المحلى والعالمى.





وتوجد أيضًا بالمنطقة الصناعية صناعة إنتاج "الشبة" حيث إن الاحتياطى المؤكد لخام الكاولين 16.5 مليون طن ويدخل الخام فى صناعة الحراريات والورق والمطاط والأسمنت الأبيض وفى الصناعات الدوائية ويتميز باتساع سوق هذا المنتج بصعيد مصر نظرًا لارتفاع حرارة الجو.





ولتحقيق الاستغلال الأمثل لكل مقومات المنطقة الصناعية استعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية آلية إفتتاح وتشغيل 30 مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بالعلاقى بعد أن كانوا فى قائمة المشروعات المتعثرة لسنوات مع إقامة منطقة صناعية حرفية جديدة فى امتدادها ، بجانب إدخال المرافق العامة لامتداد المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك لإنشاء مصانع متعددة الأنشطة .





وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه تم الإتفاق مع رئيس هيئة التنمية الصناعية على توصيل التيار الكهربائى للمصانع المتعثرة بسبب عدم وجود مصدر طاقة لتشغيلها حيث سيتم تركيب محولات الكهرباء اللازمة بتكلفة 20 مليون جنيه كدعم من الهيئة للمشروعات الإستثمارية .





ولفت المحافظ إلى أن ذلك سيتوازى مع توقيع برتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة لإقامة منطقة صناعية حرفية جديدة فى إمتداد المنطقة الصناعية بالعلاقى على مساحة تصل لحوالى 3 ألاف فدان لجذب مشروعات إستثمارية جديدة بإقامة مصانع جديدة للجرانيت والرخام لاستغلال الاحتياطيات الكبيرة من هذه الخامات بدلًا من نقلها للشمال مما يتسبب في تلف الطرق وشبكات البنية التحتية ، فضلًا عن العوائد الإقتصادية و تشغيل الشباب الأسوانى .

وفى نفس السياق وجه المحافظ مدير المنطقة الصناعية بتقنين أوضاع 50 مصنع تم إنشاؤهم منذ سنوات خارج المنطقة الصناعية من خلال الإسراع في إنهاء إجراءات منح رخصة التشغيل لتحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى للعمالة التى تعمل داخل هذه المصانع .









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