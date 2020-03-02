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رياضة

الأهلي يشكر وزير الداخلية ورجال الشرطة بعد نجاح مباراة صن داونز

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:55 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
وجه  محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، الشكر والتحية للوزير محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في مباراة الأهلي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا في دوري الأبطال وتحمل رجال الشرطة العبء الأكبر، وكان لهم الدور البارز في نجاح المباراة وخروجها بالشكل الحضاري اللائق.

وأشار رئيس الأهلي، في خطاب أرسله إلى وزير الداخلية، إلى تقدير النادي ومجلس إدارته التعاونَ الذي كان واضحًا من رجال الأمن مع جماهير الأهلي، سواء في الدخول أو الخروج أو أثناء المباراة، والحرص على تأمين سلامة الجميع، موضحا ان التعاون كان صادقًا وواضحًا منذ البداية، عندما تفهمت وزارة الداخلية موقف الأهلي وطلبه العادل بإقامة المباراة المشار إليها باستاد القاهرة بدلًا من ملعب السلام، لزيادة السعة الجماهيرية.. وهو ما وافق عليه وزير الداخلية ورجاله المخلصون، الذين استحقوا التقدير لمساندتهم كل الأندية المصرية.. كما خص الأهلي بالشكر كلَّ الجهات المعنية، التي أسهمت في المشهد الرائع الذي ظهر عليه استاد القاهرة من كل الوجوه.

يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب لدور الثمانية 2-صفر، على حساب صن داونز، ويخوض لقاء العودة في الثالثة عصر السبت المقبل بمدينة بريتوريا.
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