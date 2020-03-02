شاهد ... أحدث ظهور للفنان حمادة هلال









وعلق حمادة هلال قائلا " ‏مساء الفل على كل الحبايب ❤️ ".









ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :





‏‎الغالى ربنا يحميك 😘





‏‎احلا مسا على اجدع نجم





‏‎مساء العسل ياحمادة 😍😍♥️♥️♥️









يذكر أن حمادة هلال طرح أغنيته الجديدة بعنوان "اووه لا لا" التى حققت نجاحا كبيرا عن طرحها على يوتيوب.









وقرر حمادة هلال هذا العام الابتعاد عن الدراما التليفزوينة، وذلك بعدما قدم عدد من الأعمال الدرامية الجيدة والتى لاقت نجاحا كبيرا منها "ولى العهد".





مساء الفل على كل الحبايب ❤️ pic.twitter.com/FsAgdIhl3C

— Hamada Helal (@Hamadahelal) March 2, 2020